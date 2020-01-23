Двое жителей Гродно подделывали рецепты и получали по ним медпрепараты в аптеках
Новости Беларуси. Жители Гродно подделывали рецепты и по ним получали медпрепараты в аптеке.
По информации МВД, сотрудниками наркоконтроля была раскрыта преступная схема по изготовлению поддельных рецептурных бланков. Подозреваемыми оказались 49-летняя женщина и ее 43-летний знакомый. Они получали в аптеках сильнодействующие препараты по фиктивным бланкам.
Сообщается, что незаконную деятельность местные жители начали весной 2019 года. Женщина нашла на съемной квартире недействительную печать врача и медицинский рецепт. Все надписи на нем были замазаны корректором, а на принтере была сделана копия бланка.
Женщина писала в чистых бланках название лекарства и заверяла рецепт печатью.
В аптеке приобретались такие таблетки, как зопиклон, димедрол или сомнол. Они предназначались для употребления вместе с наркотиками и усиливали эффект их действия. Часть препаратов перепродавались наркозависимым людям по завышенным ценам.
В аптеках обнаружены 16 поддельных рецептов, а дома у женщины – аналогичные бланки рецептов.
Оба подозреваемых нигде не работают, живут за счет случайных заработков, ранее привлекались к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.
Действиям женщины по изготовлению поддельных документов в целях их использования дана правовая оценка, в отношении мужчины проверка продолжается.
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