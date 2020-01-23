В Городокском районе женщина облила кипятком соперницу из ревности

Новости Беларуси. В Городокском районе женщина облила соперницу кипятком.

По информации УВД Витебского облисполкома, происшествие случилось 12 декабря в помещении молочной лаборатории фермы.

31-летняя доярка увидела, как ее кавалер общается с более молодой коллегой. Разозлившаяся женщина схватила ведро с водой и направилась к беседующим. Мужчина к этому времени ушел, а девушка была облита водой. В ведре был кипяток, который для мыться агрегатов оставила друга доярка.

25-летняя девушка получила ожоги плеч и рук. Она обратилась к врачам и была госпитализирована. Пострадавшая провела на больничном почти месяц.

Информацию об ожогах девушки медики передали в милицию. По итогам проверки было возбуждено уголовное дело.