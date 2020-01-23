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В Городокском районе женщина облила кипятком соперницу из ревности

23 января 2020 10:10
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Новости Беларуси. В Городокском районе женщина облила соперницу кипятком.  

По информации УВД Витебского облисполкома, происшествие случилось 12 декабря в помещении молочной лаборатории фермы.  

31-летняя доярка увидела, как ее кавалер общается с более молодой коллегой. Разозлившаяся женщина схватила ведро с водой и направилась к беседующим. Мужчина к этому времени ушел, а девушка была облита водой. В ведре был кипяток, который для мыться агрегатов оставила друга доярка.  

25-летняя девушка получила ожоги плеч и рук. Она обратилась к врачам и была госпитализирована. Пострадавшая провела на больничном почти месяц.  

Информацию об ожогах девушки медики передали в милицию. По итогам проверки было возбуждено уголовное дело.  

В начале января в Минске таксист требовал денег у пассажира за испорченный салон автомобиля – здесь подробнее.  

# Нападение # происшествия

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