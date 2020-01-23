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Ездили на такси и делали закладки, а деньги тратили на одежду. В Минске изъяли крупную партию психотропов

23 января 2020 07:08
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Новости Беларуси. В Минске изъяли крупную партию особо опасного психотропа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Два 18-летних неработающих парня привезли наркотик из Подмосковья. Добирались на попутках.

Ездили на такси и делали закладки, а деньги тратили на одежду. В Минске изъяли крупную партию психотропов-1

При обыске в квартире одного из задержанных нашли два свёртка с белым порошком и расфасованное вещество. Позже экспертиза покажет – это опасный психотроп пара-метилэфедрон.

Ездили на такси и делали закладки, а деньги тратили на одежду. В Минске изъяли крупную партию психотропов-4

Александр Сазонов, начальник УНиПТЛ ГУВД Мингорисполкома:
Установлено, что оба молодых человека работали в одном из интернет-магазинов по продаже наркотиков. Психотропные вещества они реализовывали на территории Минска и Минского района путём оборудования тайников с закладками. Для передвижения пользовались услугами такси. 

Ездили на такси и делали закладки, а деньги тратили на одежду. В Минске изъяли крупную партию психотропов-7



А вот деньги, вырученные от продажи наркотиков, молодые люди тратили на дорогую одежду. Возбуждено уголовное дело. 

# Наркотики # происшествия # Александр Сазонов # Фотофакт

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