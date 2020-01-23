Ездили на такси и делали закладки, а деньги тратили на одежду. В Минске изъяли крупную партию психотропов

Новости Беларуси. В Минске изъяли крупную партию особо опасного психотропа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Два 18-летних неработающих парня привезли наркотик из Подмосковья. Добирались на попутках.
Новости Беларуси. В Минске изъяли крупную партию особо опасного психотропа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Два 18-летних неработающих парня привезли наркотик из Подмосковья. Добирались на попутках.
При обыске в квартире одного из задержанных нашли два свёртка с белым порошком и расфасованное вещество. Позже экспертиза покажет – это опасный психотроп пара-метилэфедрон.
Александр Сазонов, начальник УНиПТЛ ГУВД Мингорисполкома:
Установлено, что оба молодых человека работали в одном из интернет-магазинов по продаже наркотиков. Психотропные вещества они реализовывали на территории Минска и Минского района путём оборудования тайников с закладками. Для передвижения пользовались услугами такси.
А вот деньги, вырученные от продажи наркотиков, молодые люди тратили на дорогую одежду. Возбуждено уголовное дело.