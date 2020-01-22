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На стройке в Минске упала люлька с рабочим. Мужчина погиб

22 января 2020 15:40
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Новости Беларуси. Несчастный случай с летальным исходом произошёл на улице Володарского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

На стройке в Минске упала люлька с рабочим. Мужчина погиб-1

Утром, 22 января на одной из строительных площадок сорвалась люлька с рабочим. В этот момент она находилась на высоте 14 этажа. В результате падения мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Все обстоятельства выясняют следователи. 

# Гибель рабочего # происшествия # Фотофакт

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