Двое милиционеров спасли девушку от прыжка с балкона в Минске: рассказ одного из них

Новости Беларуси. Ранним утром 13 сентября во Фрунзенском районе правоохранители провели настоящую спасательную операцию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На улице Притыцкого двое сотрудников милиции спасли молодую минчанку от рокового прыжка. На грани жизни и смерти оказалась 26-летняя девушка- аспирантка одного из столичных ВУЗов. Все произошло около восьми утра. В Минске инспекторы ГАИ отговорили мужчину от самоубийства Девушка хотела покончить жизнь самоубийством (вероятно, из-за неразделенной любви). Находясь на балконе собственной квартиры, она чуть не выпрыгнула с 8 этажа. Эти кадры были сняты непосредственно на месте происшествия. К счастью, рядом оказались двое оперуполномоченных Фрунзенского РУВД. Милиционерам в последний момент удалось схватить девушку за пояс и вернуть ее в квартиру.

Дмитрий Кот, оперуполномоченный отдела уголовного розыска Фрунзенского РУВД:

В момент, когда мы прибыли в квартиру, все было непредсказуемо. Девушка никак не реагировала на наши слова, на слова матери. Она просто настаивала на своем – что она хочет покончить жизнь самоубийством. Когда мой коллега подошел к ней, пытаясь разрешить ситуацию, чтобы она прекратила свои действия, она никак не отреагировала, только начала отклоняться в сторону улицы. Я пришел на помощь и начал удерживать вначале коллегу, а затем мы затащили девушку внутрь квартиры.