Двое детей и 37-летняя женщина погибли на пожаре в Гомельской области: подробности трагедии

Новости Беларуси. Трагедия в Гомельской области. Дети погибли на пожаре в Буда-Кошелевском районе. Только за сутки по всей республике жертвами огня стали 9 человек. Всплеск пожаров спасатели связывают именно с приходом сильных морозов. Ирина Недобоева знает ужасные подробности.

Эта страшная трагедия разыгралась в 3 часа ночи. Одним из первых пламя, охватившее соседний дом, заметил Алексй Аниськов. Не раздумывая бросился на помощь. Ведь в доме, вспоминает мужчина, жила большая семь: 56-летний местный житель с супругой, сыном и двумя внучками.

Алексей Аниськов, местный житель:

Заскочили в дом, ребенка вытянули, он обгоревший был, положили на телогрейку, понесли в дом к Терешковым. Вернулись, а дом уже весь охвачен огнем. Больше мы ничего не смогли сделать.

Когда спасатели прибыли на место, дом был полностью охвачен огнем. Рушилась кровля и потолочное перекрытие. К 4-м утра пожар удалось потушить. В доме спасатели нашли тела 37-летней женщины, а также двух маленьких детей 9 и 3 лет.

Сергей Мелешкин, первый заместитель начальника Гомельского областного управления МЧС:

Рассматривается 2 версии: либо нарушение эксплуатации смонтированной им недавно грубки в веранде, либо использование электрооборудования.

Спасенную 12-летнюю девочку с многочисленными ожогами и отравлением продуктами горения скорая увезла в Буда-Кошелевскую райбольницу.

Анжел Хортоломей, заместитель главного врача по медицинской части Буда-Кошелевской центральной районной больницы:

Были проведены реанимационные мероприятия. Для дальнейшего лечения девочка была переведена в Гомельскую областную клиническую больницу №1 в реанимационное отделение. В настоящее время у ребенка состояние тяжелое.

Только за последние сутки на пожарах в Беларуси погибли 9 человек, из них 2-ое детей. В МЧС напомнили, что одна из наиболее частых причин пожаров в морозную погоду — нарушения правил эксплуатации печей. О том, что стало причиной гибели людей в этой трагедии — еще предстоит выяснить специалистам, а вот ответ на вопрос «кто отвечает за безопасность твоих близких» — в подобных случаях очевиден, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.