Две жительницы Новополоцка за три недели обокрали пенсионеров на 50 миллионов рублей

Новости Беларуси. Управление Следственного комитета по Витебской области завершило расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двух жительниц Новополоцка. Они совершили серию краж у пенсионеров. Мошенницам грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, что осенью прошлого года на протяжении трех недель в правоохранительные органы от престарелых жителей поступали сообщения о кражах. Были задержаны 34- и 35-летняя жительницы Новополоцка.

Женщины заявлялись к жителям Полоцкого района под предлогом оказания материальной помощи. Они осматривали дома, фотографировали, объясняли это тем, что фотоотчет необходим для принятия решения. Пока одна «гостья» выслушивала рассказы пенсионеров о жизни, другая – обследовала дома, «проверяла» проводку, счетчики. После ухода «соцработников», хозяева обнаруживала пропажу денег.

Инна Горбачева, официальный представить управления Следственного комитета по Витебской области:

Тревожные сообщения от престарелых граждан о кражах из их домов начали поступать осенью прошлого года. Во всех случаях подозреваемые использовали различные сценарии для проникновения в дома пострадавших. Даже просили показать деньги, чтобы переписать номера купюр для их, якобы, обмена в связи с предстоящей деноминацией. Вот только итог их визита каждый раз был одинаков – пропажа денег. В результате проведения проверочных мероприятий по подозрению в совершении преступления были задержаны 34 и 35-летняя жительницы города Новополоцка. Одна из них уже имеет четыре судимости за совершение имущественных преступлений. В ходе следствия установлено, что преступная группа совершила кражи в домах, принадлежащих пятерым престарелым гражданам. Возраст потерпевших варьируется от 72 до 91 года. Все они одинокие и жили в частном секторе.

Пострадавшим от краж пенсионерам ущерб частично возмещен, сообщает БелТА.

Напомним, что в конце прошлого года была раскрыта крупная кража. На БелАЗе за год не досчитались миллиона долларов. Преступники наладили настоящий конвейер по вывозу и перепродаже деталей известных во всем мире самосвалов.