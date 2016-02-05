Коррупционный скандал на «БелАЗе»: директор структурного подразделения отстранен от должности

Новости Беларуси. На «Белорусском автомобильном заводе» раскрыта кража века. За год здесь не досчитались миллиона долларов. Преступники наладили настоящий конвейер по вывозу и перепродаже деталей известных во всем мире самосвалов.

Организованная группа нанесла и в прямом смысле весомый ущерб. С завода ухитрялись вывозить детали весом около тонны.

Именно поэтому приходилось использовать даже подъемные механизмы, а для перевозки арендовали грузовики. Обычно все делали ночью в выходной. Страховались тоже своеобразно: «своя группа охраны» сопровождала ценный груз до склада, откуда украденные детали и механизмы потом переправлялись в Россию.

Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Республики Беларусь:

В состав преступной группы входили как бывшие, так и действующие работники «БелАЗа», в том числе материально-ответственные лица. Была создана своя группа охраны, которая выставляла посты с видеонаблюдением видимостью до двух километров, использовали связь как по рации, так и с помощью мобильных телефонов общались, при этом постоянно меняли сим-карты.

Как раз во время перевозки на склад преступников и взяли с поличным. Причем они оказали активное сопротивление: пытались скрыться от правоохранителей, протаранив милицейскую машину. Бойцам «Алмаза» пришлось использовать огнестрельное оружие.

Всего задержано девять человек, пятеро из них – сотрудники «БелАЗа». Установлены каналы сбыта и легализации украденной продукции: для этого преступники использовали фиктивные документы.

По оценкам МВД, теневой оборот похищенных деталей за 2015 год составил около одного миллиона долларов.

Татьяна Белоног, инспектор управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области:

Действия фигурантов квалифицированы следствием по части 4 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь – это кража, совершенная группой лиц в особо крупном размере. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание до 12 лет лишения свободы.

Тем временем на заводе новость о краже на миллион уже распространилась среди рабочих. По их мнению, уровень организации преступной схемы заставляет задуматься.

В то же время стало известно, что директор структурного подразделения «БелАЗа» уже отстранен от должности. Фирмы, оформленные на родственников мужчины, вне конкуренции работали с поставками на предприятие. Ремонтировали технику по явно завышенным ценам. За два года завод таким образом «обули» на миллиард рублей. Интересно, что проверки, которые периодически инициировало само предприятие, выявляли лишь мелкие недостачи, которые быстро и незаметно гасились. Так продолжалось до тех пор, пока глубже не капнули правоохранители.

Точка в этом деле еще не поставлена. Объем теневого рынка таких деталей оценивался только за один год: это 1 миллион долларов. Так что окончательная цифра может быть еще больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.