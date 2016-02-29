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За что? Отрезавшая голову четырёхлетней девочке няня – о причинах поступка

29 февраля 2016 12:38
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Новости России. 38-летняя уроженка Узбекистана Гюльчехра Бобокулова на допросе заявила, что совершила преступление из-за измены мужа.

Как именно неверность супруга связана с семьей, в которой она работала няней, женщина объяснить не смогла.

Стали известны новые подробности шокирующего преступления.

В одной из квартир на улице Народного Ополчения в Москве в понедельник утром произошел пожар. После его ликвидации в помещении нашли обезглавленное тело четырехлетней девочки.

По подозрению в убийстве была задержана няня ребенка. Женщина оказалась в руках у правоохранителей после того, как она демонстрировала отрезанную голову девочки у метро. Одетая в черную одежду женщина угрожала взорвать себя.

За что? Отрезавшая голову четырёхлетней девочке няня – о причинах поступка-1

Задержание няни с отрезанной головой 4-летней девочки в Москве попало на видео. Здесь подробнее.

Что известно об убийстве ребенка няней в Москве?

Родители убитой девочки наняли Бобокулову около года назад. За это время женщина зарекомендовала себя хорошим педагогом. В профессиональных качествах няни ни родители, ни родственники малышки не сомневались. С Настенькой няня прекрасно ладила. Правда, в последнее время женщина все чаще казалась взвинченной и чем-то расстроенной. Свое состояние няня объясняла проблемами в семье.

В понедельник утром Бобокулова дождалась, пока хозяева квартиры со старшим ребенком ушли из дома.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Павел Астахов назвал это происшествие чудовищным.

За что? Отрезавшая голову четырёхлетней девочке няня – о причинах поступка-4


Источник: Twitter-аккаунт Павла Астахова

Специалисты полагают, что няня психически нездорова. Психолог Наталья Московкина в интервью РИА Новости отметила, что в данном случае нарушения психики очевидны.

Наталья Московкина, психолог:
Не думаю, что женщина, совершившая такой жесточайший поступок, могла быть психически и психологически здоровой, ведь для человека неестественно стремление к убийству.

# происшествия # Фотофакт # Убийство # Гюльчехра Бобокулова

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