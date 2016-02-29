За что? Отрезавшая голову четырёхлетней девочке няня – о причинах поступка
Новости России. 38-летняя уроженка Узбекистана Гюльчехра Бобокулова на допросе заявила, что совершила преступление из-за измены мужа.
Как именно неверность супруга связана с семьей, в которой она работала няней, женщина объяснить не смогла.
Стали известны новые подробности шокирующего преступления.
В одной из квартир на улице Народного Ополчения в Москве в понедельник утром произошел пожар. После его ликвидации в помещении нашли обезглавленное тело четырехлетней девочки.
По подозрению в убийстве была задержана няня ребенка. Женщина оказалась в руках у правоохранителей после того, как она демонстрировала отрезанную голову девочки у метро. Одетая в черную одежду женщина угрожала взорвать себя.
Задержание няни с отрезанной головой 4-летней девочки в Москве попало на видео. Здесь подробнее.
Что известно об убийстве ребенка няней в Москве?
Родители убитой девочки наняли Бобокулову около года назад. За это время женщина зарекомендовала себя хорошим педагогом. В профессиональных качествах няни ни родители, ни родственники малышки не сомневались. С Настенькой няня прекрасно ладила. Правда, в последнее время женщина все чаще казалась взвинченной и чем-то расстроенной. Свое состояние няня объясняла проблемами в семье.
В понедельник утром Бобокулова дождалась, пока хозяева квартиры со старшим ребенком ушли из дома.
Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Павел Астахов назвал это происшествие чудовищным.
Источник: Twitter-аккаунт Павла Астахова
Специалисты полагают, что няня психически нездорова. Психолог Наталья Московкина в интервью РИА Новости отметила, что в данном случае нарушения психики очевидны.
Наталья Московкина, психолог:
Не думаю, что женщина, совершившая такой жесточайший поступок, могла быть психически и психологически здоровой, ведь для человека неестественно стремление к убийству.