За что? Отрезавшая голову четырёхлетней девочке няня – о причинах поступка

Новости России. 38-летняя уроженка Узбекистана Гюльчехра Бобокулова на допросе заявила, что совершила преступление из-за измены мужа.

Как именно неверность супруга связана с семьей, в которой она работала няней, женщина объяснить не смогла.

Стали известны новые подробности шокирующего преступления.

В одной из квартир на улице Народного Ополчения в Москве в понедельник утром произошел пожар. После его ликвидации в помещении нашли обезглавленное тело четырехлетней девочки.

По подозрению в убийстве была задержана няня ребенка. Женщина оказалась в руках у правоохранителей после того, как она демонстрировала отрезанную голову девочки у метро. Одетая в черную одежду женщина угрожала взорвать себя.