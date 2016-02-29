26-летний белорус погиб во Вьетнаме, утонув в озере около одного из водопадов

Новости Беларуси. Тревожные новости пришли из Вьетнама. Там погиб 26-летний белорус. ЧП произошло около одного местного водопада. Мужчина прыгнул в озеро и почти сразу начал тонуть, однако помочь ему никто не смог.

На место трагедии прибыли спасатели, около 100 человек продолжали поиски до позднего вечера. Но поднять тело смогли только 29 февраля утром. Тело погибшего будет доставлено в местный морг, затем будет решаться вопрос о его доставке в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.