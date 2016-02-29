Прямой эфир

В Москве женщина кричала «Аллах Акбар» и размахивала отрезанной головой младенца

29 февраля 2016 13:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Стали известны новые подробности ЧП в Москве. Полиция задержала 39-летнюю уроженку Узбекистана, которая размахивала отрезанной головой младенца около метро. На допросе женщина рассказала, почему совершила преступление. Она утверждает, что на такой шаг ее толкнула измена мужа.

Женщина устроилась в семью няней. Какое-то время спустя она жестоко убила свою четырехлетнюю воспитанницу, а после этого подожгла место преступления и отправилась к ближайшей станции метро. Около выхода из столичной подземки к ней подошел полицейский, чтобы проверить документы. В ответ женщина выхватила из сумки голову девочки и начала кричать, что убила ребенка и сейчас подорвет себя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые подробности ужасного преступления.

# происшествия # Убийство

Другие новости рубрики

Все новости
26-летний белорус погиб во Вьетнаме, утонув в озере около одного из водопадов
29 февраля 2016 13:17

26-летний белорус погиб во Вьетнаме, утонув в озере около одного из водопадов

За что? Отрезавшая голову четырёхлетней девочке няня – о причинах поступка
29 февраля 2016 12:38

За что? Отрезавшая голову четырёхлетней девочке няня – о причинах поступка

В Гродно грабитель угрожал перерезать горло из-за 200 тысяч рублей
29 февраля 2016 11:48

В Гродно грабитель угрожал перерезать горло из-за 200 тысяч рублей