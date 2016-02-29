В Москве женщина кричала «Аллах Акбар» и размахивала отрезанной головой младенца

Новости России. Стали известны новые подробности ЧП в Москве. Полиция задержала 39-летнюю уроженку Узбекистана, которая размахивала отрезанной головой младенца около метро. На допросе женщина рассказала, почему совершила преступление. Она утверждает, что на такой шаг ее толкнула измена мужа.

Женщина устроилась в семью няней. Какое-то время спустя она жестоко убила свою четырехлетнюю воспитанницу, а после этого подожгла место преступления и отправилась к ближайшей станции метро. Около выхода из столичной подземки к ней подошел полицейский, чтобы проверить документы. В ответ женщина выхватила из сумки голову девочки и начала кричать, что убила ребенка и сейчас подорвет себя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.