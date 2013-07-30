Два поезда столкнулись лоб в лоб в Швейцарии: машинист погиб, 35 пассажиров госпитализированы

Новости Швейцарии. В Швейцарии выясняют причины крупной железнодорожной катастрофы. 29 июля вечером недалеко от Берна лоб в лоб столкнулись два пассажирских поезда.

Авария случилась в месте, где движение осуществляется по одному пути, поочередно в обоих направлениях. В то время как первый из составов подъезжал к станции, в него врезался второй, который только отправился.

Погиб один из машинистов. 35 пассажиров получили травмы и были госпитализированы.

Жертв могло быть гораздо больше. Спасло то, что поезда двигались с небольшой скоростью.

В настоящее время основных версий катастрофы две – ошибка диспетчера и техническая неисправность. Расследованием занимается специальная комиссия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.