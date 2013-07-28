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В Испании прошли первые похороны жертв железнодорожной катастрофы

28 июля 2013 14:50
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Новости Испании. В Испании прошли первые похороны жертв железнодорожной катастрофы близ Сантьяго-де-Компостела. В последний путь родные и близкие проводили семерых погибших.

Тем временем, из больницы выписали машиниста разбившегося поезда. На данный момент он  переведён в камеру предварительного заключения. Именно его обвиняют в трагедии. По данным полиции, машинист превысил допустимую скорость в два раза. Ему уже предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве.

Напомним, скоростной поезд потерпел крушение 24 июля. Он не вписался в поворот на скорости 190 км/ч. Трагедия унесла жизни 78 человек, более 140 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Аварии # Авария поездов

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