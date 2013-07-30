ЧП в минском метро: на станции «Могилевская» произошло задымление

Новости Беларуси. ЧП в минском метро. Утром 30 июля на полчаса было остановлено движение поездов на участке второй линии. На станции «Могилевская» произошло задымление.

По словам очевидцев, на платформе был сильный запах гари. Как сообщили в МЧС, произошло возгорание электрощита.

Предварительная версия ЧП – короткое замыкание. Прибывшие на место спасатели пожар быстро потушили. А на это время движение поездов осуществлялось по укороченному маршруту от станции «Каменная Горка» до «Тракторного завода».

В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас составы курсируют по расписанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.