Пьяный белорус пытался доехать до Украины на крыше поезда, чтобы сэкономить на билете

Новости Беларуси. Необычное рандеву на крыше поезда. Именно таким способом белорус решил добраться до Украины.

Горе-путешественника пограничники обнаружили, когда поезд Минск – Симферополь подъехал к одной из станций.

Пограничники спустили «зайца» на землю. Тот оказался изрядно выпившим. Документов при нем не было, впрочем как и билета.

Выяснилось, что таким образом мужчина решил сэкономить. Однако, за подобную выходку ему придется заплатить крупный штраф, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.