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Пьяный белорус пытался доехать до Украины на крыше поезда, чтобы сэкономить на билете

30 июля 2013 08:14
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Новости Беларуси. Необычное рандеву на крыше поезда. Именно таким способом белорус решил добраться до Украины.

Горе-путешественника  пограничники обнаружили, когда  поезд Минск – Симферополь подъехал к одной из станций.

Пограничники спустили «зайца» на землю. Тот оказался изрядно выпившим. Документов при нем не было, впрочем как и билета. 

Выяснилось, что таким образом мужчина решил сэкономить. Однако,  за подобную выходку ему придется заплатить крупный штраф, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Белорусская железная дорога

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