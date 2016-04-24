ДТП на проспекте Независимости в Минске: автомобиль врезался в столб

Новости Беларуси. Авария в Минске. Сегодня утром на проспекте Независимости автомобиль врезался в мачту уличного освещения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительной информации, 35-летний водитель не справился с управлением. В результате ДТП мужчина оказался зажат в салоне автомобиля — из машины его доставали спасатели. Пострадавший доставлен в больницу.

Виталий Дембовский, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС:

Около 7 часов утра от работников Первомайского района на 101 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на проспекте Независимости, в результате которого внутри автомобиля оказался заблокирован водитель. Прибывшее на место подразделение МЧС при помощи специнструментов деблокировали водителя 1981 года рождения и передали бригаде скорой помощи. С предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма средней тяжести, перелом голени, ушиб грудной клетки» пострадавший был госпитализирован в учреждение здравоохранения.

А в Бресте автомобиль врезался в остановку общественного транспорта. В результате аварии с тяжелыми травмами трое мужчин и женщина доставлены в больницу.

По предварительной информации, водитель во время поворота направо не справился с управлением, выехал на тротуар, где зацепился за столб и вылетел на остановку.

Все подробности происшествия выясняют сотрудники ГАИ.