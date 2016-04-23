Школьник «заминировал» кафе под Минском

Новости Беларуси. 12-летний школьник взял у отца мобильный телефон и позвонил в милицию. Мальчик сообщил, что в придорожном кафе заложено взрывное устройство.



Пресс-служба УВД Минского облисполкома:

22 апреля в 22.49 в Ждановичский отдел милиции Минского РУВД поступило тревожное сообщение из придорожного кафе, расположенного на территории района. Администратор заведения сообщила, что в кафе по телефону от неизвестного поступило сообщение, что в заведении заложена бомба.



На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники милиции, группа разминирования, медики, спасатели. Было принято решение об эвакуации посетителей и персонала.

В ходе обследования здания и прилегающей территории взрывных устройств не обнаружили.

Пресс-служба УВД Минского облисполкома:

По данному происшествию проводится проверка. Рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности родителей несовершеннолетнего.