Прямой эфир

Школьник «заминировал» кафе под Минском

23 апреля 2016 17:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 12-летний школьник взял у отца мобильный телефон и позвонил в милицию. Мальчик сообщил, что в придорожном кафе заложено взрывное устройство.

Пресс-служба УВД Минского облисполкома:
22 апреля в 22.49 в Ждановичский отдел милиции Минского РУВД поступило тревожное сообщение из придорожного кафе, расположенного на территории района. Администратор заведения сообщила, что в кафе по телефону от неизвестного поступило сообщение, что в заведении заложена бомба.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники милиции, группа разминирования, медики, спасатели. Было принято решение об эвакуации посетителей и персонала.

В ходе обследования здания и прилегающей территории взрывных устройств не обнаружили.

Пресс-служба УВД Минского облисполкома:
По данному происшествию проводится проверка. Рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности родителей несовершеннолетнего.

# происшествия # Лжеминирование

Другие новости рубрики

Все новости
По факту разбойного нападения на банк в Молодечненском районе возбуждено уголовное дело
22 апреля 2016 21:02

По факту разбойного нападения на банк в Молодечненском районе возбуждено уголовное дело

В Заславле спасатели и коммунальные службы ликвидировали прорыв дамбы
22 апреля 2016 14:38

В Заславле спасатели и коммунальные службы ликвидировали прорыв дамбы

Ограбление банка в Молодечненском районе: похищено не менее 60 млн рублей
22 апреля 2016 07:10

Ограбление банка в Молодечненском районе: похищено не менее 60 млн рублей