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По факту разбойного нападения на банк в Молодечненском районе возбуждено уголовное дело

22 апреля 2016 21:02
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Новости Беларуси. По факту разбойного нападения на банк в Молодечненском районе возбудили уголовное дело.

Напомним, неизвестный, угрожая кассиру похожим на пистолет предметом, завладел крупной суммой денег и скрылся.

Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области:
Следствием установлено, что вечером 21 апреля неизвестный зашел в отделение банка, воспользовавшись отсутствием посетителей и угрожая сотруднику похожим на пистолет предметом, завладел денежными средствами в сумме не менее 60 миллионов рублей. После чего скрылся с места происшествия. В настоящее время следователи во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел, специалистами Государственного комитета судебных экспертиз проводят комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности и задержание нападавшего.

# происшествия # Татьяна Белоног # Ограбление

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