Не могли договориться, каким мылом стирать носки: в Волковыске брат убил брата

Новости Беларуси. Трагедия в Волковыске. Ссора родных братьев закончилась убийством.



Нетрезвый, ранее судимый житель города, пытался научить своего младшего брата правильно стирать носки. Старший брат утверждал, что мыло для этих целей должно быть другим. Словесная перебранка переросла в драку.



Максим Базыленко, представитель пресс-службы УВД Гродненского облисполкома:

По окончании драки младший отправился на кухню, чтобы приготовить поесть. Видимо, родственник забыл о том, что после драки кулаками не машут, и решил продолжить конфликт. Его даже не смутил тот факт, что младший стоял с ножом в руках и даже предупредил о том, что не стоит продолжать ссору. Но старший решил не останавливаться. В итоге, получил два удара кухонным ножом в грудную клетку слева.

38-летний мужчина скончался. Его 35-летний брат ответит за убийство перед законом.