Домушники-«альпинисты» обокрали две квартиры в Минске почти на 50 млн рублей

Новости Беларуси. Воры на высоте. Домушники-«альпинисты» обокрали две квартиры в столице почти на 50 млн рублей. Без денег, ювелирных украшений и дорогостоящей фототехники остались жильцы верхних этажей новостройки.

Правоохранители предполагают, что в помещение злоумышленники проникли с помощью спецснаряжения для работ на высоте — в одной из квартир повреждена форточка, но железная дверь не тронута.

Воры-альпинисты попали в поле зрения камеры наблюдения. Теперь по этим кадрам милиция рассчитывает найти преступников. Они воспользовались тем, что в 19-этажной высотке-новостройке пока еще мало заселенных квартир. А значит опасность быть замеченными не велика. Средь бела дня они спустились по веревке в квартиры на верхних этажах.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как молодой человек входит в подъезд, а через некоторое время следом за ним направляется его подельник. Уже спустя 40 минут оба молодых человека покидают новостройку, прихватив с собой рюкзак.

Вероника Стрельская, пресс-офицер Фрунзенского РУВД г. Минска:

По одной из версий, злоумышленники спустились из окна 18 этажа, используя специальное снаряжение, и проникли в квартиру на 15 этаже, где похитили 100 тысяч рублей и банковскую карточку. Затем спустились ниже на 13 этаж — там похитили дорогостоящую фототехнику, 8,5 млн белорусских рублей, более 100 тысяч российских рублей и золотые ювелирные украшения. Найдя в этой квартире ключи от входной двери, вышли из нее и покинули подъезд.

Солидный молодой человек с папкой в руках входит в дом. Через некоторое время покидает подъезд вслед за будущими потерпевшими. Убедившись, что хозяева одной из примеченных квартир уехали, возвращается. За ним следует подельник. Уходят через 40 минут и уже с рюкзаком.

Вероника Стрельская:

По одной из версий, злоумышленники спустились из окна 18 этажа, используя специальное снаряжение. Окно на 15 этаже было повреждено.

В рюкзаке – ювелирные украшения, дорогая фототехника, 8,5 млн белорусских и 100 тысяч российских рублей. Общий ущерб –на 45 млн. Сам рюкзак тоже прихватили у хозяев.

В одной из комнат нашли ключи, спокойно открыли дверь и вышли. На этом этаже заселена еще одна квартира. Соседи, судя по всему, были дома, но ничего не слышали: воры работали быстро и без лишнего шума.

Сергей Лысак, потерпевший:

На балконе дверь была открыта и здесь была открыта. Ну, визуально беспорядок такой везде был. Когда я уходил, я помню, что закрыто было все, я сам закрывал балкон. Милиция сказала, что следы взлома якобы какие-то были на балконе.

Обокрали квартиру на 13 этаже. На 15 заглянули, но не нашли, что взять, кроме 100 тысяч и банковской карточки. Без пин-кода от нее толку мало, выбросили прямо в подъезде.

Квартиры выбирали целенаправленно, туда, где идет ремонт или живут студенты, попасть даже не пробовали. В какое время не будет хозяев, видимо, знали. Главная сложность – спустится сверху и открыть окно.

Владимир Яблонский, промышленный альпинист:

С крыши любого дома можно без проблем свеситься и спуститься в любое окно. Купить, в принципе, в магазине крепкую толстую веревку. Буквально недели достаточно, может, трех дней, чтобы научиться.

Обворовать таким образом проще всего именно новостройку. Заселенных квартир еще очень мало. К окнам попали через пустующую квартиру на 18 этаже: в ней просто выбили дверь. Зданий, из которых могли бы заметить такой маневр, рядом нет. Единственный просчет – камера видео-наблюдения.

Следователи рассчитывают, что кто-нибудь узнает злоумышленников. А страховаться от таких незваных гостей советуют охранной сигнализацией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.