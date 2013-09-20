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На индонезийском острове Суматра проснулся вулкан: более 15 тысяч человек эвакуированы

20 сентября 2013 15:03
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Новости Индонезии. Настоящий переполох на индонезийском острове Суматра вызвал вулкан Синабунг. Его пробуждение сопровождалось выбросом пепла высотой в три километра. В результате более 15 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

В ходе предыдущего извержения самого высокого вулкана Суматры погибли несколько местных жителей. До этого он спал почти 400 лет. На сей раз сообщений о гибели людей пока не поступало.

Отметим, Индонезия является частью так называемого «Тихоокеанского огненного кольца». Это значит, что страна очень часто подвергается подземным толчкам и извержениям вулканов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Извержение вулкана

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