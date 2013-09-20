Серия терактов в Йемене: жертвами взрывов стали около 60 человек

Новости Йемена. Серия терактов на юго-востоке Йемена. Несколько взрывов практически одновременно прогремели на контрольно-пропускных пунктах. После этого террористы угнали три автомобиля.

В результате атак погибли около 60 человек. Ответственность за произошедшее никто на себя не взял. По словам представителей местных спецслужб, теракты организовала «Аль-Каида». Эта экстремистская организация уже длительное время орудует в Йемене.

Многочисленные атаки исламистов, направленные в основном против военнослужащих, полицейских и чиновников, унесли сотни жизней. Из-за повышенной опасности некоторые европейские страны в начале августа закрыли свои диппредставительства в этой арабской стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.