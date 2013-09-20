В Могилевской области сотрудники КГБ задержали троих преступников, пытавшихся сбыть почти 30 кг героина

Новости Беларуси. Сотрудники КГБ предотвратили поставку героина на 3 млн долларов. Трое участников международной преступной группы были задержаны в момент, когда те прятали наркотики в тайник недалеко от трассы Могилев-Мстиславль.

При осмотре у злоумышленников обнаружили и изъяли полиэтиленовые свертки с героином. Партию особо опасных наркотиков массой почти 30 кг планировалось реализовать в Западной Европе.

В отношении задержанных возбужденно уголовное дело. Наркоторговцам грозит до 13 лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артур Стрех, начальник пресс-службы Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:

В момент закладки наркотиков в тайник, оборудованный возле трассы Могилев-Мстиславль, сотрудниками КГБ и бойцами спецподразделения «Альфа» были задержаны трое участников международной преступной группы в составе граждан Российской Федерации, Республики Казахстан (оба уроженцы Чечни), а также гражданина Республики Таджикистан. В результате осмотра места происшествия оперативно-следственной группой были обнаружены и изъяты полиэтиленовые пакеты с героином. Указанный наркотик массой 27,5 кг предназначался для последующей реализации в странах Западной Европы. Ориентировочная стоимость изъятых наркотиков по ценам черного рынка превышает 3 млн долларов США.