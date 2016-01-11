Директор московской фирмы снабжал белорусских приятелей наркотиками

Новости Беларуси. Директор одной из московских организаций снабжал белорусских приятелей наркотиками. 24-летний парень организовал канал поставки наркотических средств и психотропных веществ из России на территорию Беларуси, об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Как выяснили оперативники, молодой человек - директор одной из московских компаний - приехал в Минск на выходные к своим знакомым. Для «полноценного отдыха» снял квартиру, где впоследствии и был задержан.

В ходе осмотра съемного жилья оперативники обнаружили и изъяли около 15 гр. порошкообразного вещества, содержащего в своем составе амфетамин, а также таблетки экстази и гашиш.

Возбуждено уголовное дело. Предприимчивому дельцу грозит лишение свободы сроком от 8 до 15 лет. Ранее молодой человек уже был судим за аналогичное преступление, а также за кражу и грабеж.