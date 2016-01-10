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Минск: пенсионерка сожгла себя, заранее попрощавшись с соседями

10 января 2016 18:25
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Новости Беларуси. Минчанка, по предварительной информации, свела счеты с жизнью.

Тело 59-летней женщины в ее собственной квартире около полуночи обнаружили спасатели.

Их вызвали соседи.

Пресс-служба Минского городского управления МЧС:
По прибытии к месту вызова спасателей по внешним признакам ничего наблюдалось. Работниками МЧС в жилой комнате обнаружен обгоревший труп женщины. В ходе разведки было установлено, что произошло загорание одежды на хозяйке квартиры – пенсионерке 1957 г.р. Женщина в квартире проживала одна. Состояла на учете в психоневрологическом диспансере.

Также известно, что днем женщина прощалась с соседями.

На столе в жилой комнате, по информации спасателей, находилась зажженная свеча и бутылка растворителя.  

# происшествия # Самоубийство

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