Минск: пенсионерка сожгла себя, заранее попрощавшись с соседями

Новости Беларуси. Минчанка, по предварительной информации, свела счеты с жизнью.

Тело 59-летней женщины в ее собственной квартире около полуночи обнаружили спасатели.

Их вызвали соседи.

Пресс-служба Минского городского управления МЧС:

По прибытии к месту вызова спасателей по внешним признакам ничего наблюдалось. Работниками МЧС в жилой комнате обнаружен обгоревший труп женщины. В ходе разведки было установлено, что произошло загорание одежды на хозяйке квартиры – пенсионерке 1957 г.р. Женщина в квартире проживала одна. Состояла на учете в психоневрологическом диспансере.

Также известно, что днем женщина прощалась с соседями.

На столе в жилой комнате, по информации спасателей, находилась зажженная свеча и бутылка растворителя.