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Без воды и тепла остались более 700 домов в Солигорске и Несвиже

11 января 2016 06:28
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Новости Беларуси. Без воды и тепла пришлось провести несколько часов жителям Несвижа и Солигорска 9 января. Как сообщили в Минском областном управлении МЧС, вода  в 774-х домах отсутствовала из-за проведения необходимых технологических работ на трубопроводах.

Сообщение об отключении теплоснабжения и горячего водоснабжения в Несвиже по ул. Советской, 33 поступило в 11-56. Неудобства ощутили жители 8 многоквартирных домов. В 15-25 работы по усилению прочности трубопровода теплотрассы были завершены.

А в Солигорске в 08-41 произошло плановое отключение холодного и горячего водоснабжения на проспекте Мира. В результате, без горячей и холодной воды на 9 часов остались более 760 жилых домов. Был организован подвоз воды. В 15-55 водоснабжение потребителей восстановлено. Причина отключения – замена запорной арматуры трубопровода.

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# происшествия # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС

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