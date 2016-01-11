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В Гомельской области кошка спасла семью от гибели

11 января 2016 14:17
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Новости Беларуси. В Калинковичском районе кошка спасла семью от гибели в огне. О необычной истории рассказал инспектор пропаганды МЧС района Иван Иотченко.

Семья только совсем недавно обзавелась своим собственным жильем – приобрели дом! Вечером хозяева закончили свои домашние дела и легли отдыхать. Только пробуждение их было необычным, можно даже сказать экстремальным!

Посреди ночи главу семьи разбудило чье-то прикосновение. Обычно кошка Даша так просится на улицу.

— Я открыл глаза и увидел искры, идущие от стены, и почувствовал запах дыма, — вспоминает события той страшной ночи Сергей.

Мужчина тут же разбудил домочадцев, вызвал спасателей и принялся самостоятельно тушить возгорание, благо пожар только начал развиваться. Подоспевшие на помощь пожарные быстро ликвидировали возгорание.

К счастью, никто не пострадал. Однако спасатели посоветовали владельцам дома для надежности все же установить автономный пожарный извещатель, а кошке купить десять порций «Вискаса» в подарок.

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# происшествия # Пожар в доме

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