Минск: к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорен 32-летний мужчина за изготовление и сбыт наркотиков

Новости Беларуси. 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Такой срок наказания получил 32-летний мужчина за изготовление и сбыт наркотиков. Их технологию производства обвиняемый разыскал в интернете и литературе, после чего наладил процесс прямо у себя в гараже. Здесь химик-самоучка организовал целую лабораторию. Необходимые ингредиенты покупал в России. За один сеанс ему удавалось производить до 500 граммов психотропного вещества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Георгий Евчар, заместитель начальника управления информации и общественных связей МВД Республики Беларусь:

При задержанном находилось 40 граммов амфетамина, а в последствии при досмотре гаража, где была оборудована нарколаборатория, оперативники обнаружили свыше 2,5 килограммов амфетамина, более 85 килограммов в различных прекурсорах и химреактивах. Это колоссальные объемы. А также более 5 тысяч долларов валюты от продажи наркотиков. С покупателями общался только через интернет, оплату производил только через электронные кошельки. Гараж был законспирирован, а по периметру был оборудован камерами видеонаблюдения.