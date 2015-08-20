Дикая история: живодеры на джипе 8 раз переехали медведя

Новости России. Сахалинская полиция задержала троих живодеров, которые издевались над медведем, снимая происходящее на камеру. Следователи уже возбудили уголовное дело.

О чудовищном случае издевательства над косолапым стало известно благодаря ролику, размещенному в социальных сетях.

Мучители сами выложили видео с медведем, чтобы получить «лайки».

Из комментариев, которыми авторы ролика сопровождают происходящее, понятно, что трое автолюбителей – двое мужчин и девушка – восемь раз переехали косолапого на внедорожнике, а затем прижали его к земле. Кто-то из мужчин требует дать ему нож, чтобы зарезать пытающегося выбраться из-под автомобиля медведя.

Второй в шутку предлагает изнасиловать хищника.

Неизвестно, чем бы закончилась эта история. Медведь сумел освободиться: сначала хищник разорвал зубами колесо прижавшего его к земле джипа, а затем атаковал машину, из которой велась видеосъемка, и вынудил обидчиков ретироваться.

МВД по Сахалинской области:

В ходе дальнейшего разбирательства факт жесткого обращения с животным подтвердился. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Жестокое обращение с животными».

Охотоведы переживают за психологическое состояние дикого зверя.

К несчастью, это далеко не первый и вряд ли последний случай жестокого обращения с животными. Напомним, этим летом в Магнитогорске произошла история, шокирующая своей жестокостью. 18-летняя девушка и ее приятель решили придумать для кота суровое наказание. Они закрыли животное в стиральной машине и включили ее.



Пара смотрит, как кота начинает заливать водой, и, судя по всему, зрелище им очень нравится. Кот барахтается, жалобно мяукает. Барабан начинает крутиться, и режим стирки молодые люди выключают лишь после того, как коту зажимает лапу. Кто ответит за мучения четвероного? Продолжение здесь.