Из ТЦ «Столица» было эвакуировано порядка 950 человек – МЧС

Новости Беларуси. Гул сирен пожарных и скорой помощи в центре Минска. Сегодня, 19 августа, днем из-за короткого замыкания в одном из столичных торговых центров пришлось эвакуировать около тысячи человек.

По тревожному вызову на место оперативно прибыли несколько десятков единиц пожарной техники и кареты скорой помощи. На время проверки торговый объект закрыли на несколько часов для обслуживающего персонала и покупателей.

Как выяснилось, сбой в электроснабжении произошел во время проведения ремонтных работ. В результате сработала система пожаротушения в трансформаторной подстанции.

Очевидцы:

Я пришла в 11,30. Хотела купить внучке заколочки. Неудобно, уже больше часа стоим, ждем.

Объявили эвакуацию, все выскочили наверх. Прилетело порядка десяти экипажей, а может больше. МЧС, скорая была.

Андрей Кравчук, заместитель начальника Минского городского управления МЧС:

Было эвакуировано порядка 950 человек. Никакого горения в самой трансформаторной подстанции не происходило. При проведении регламентных ремонтных работ работником обслуживающей организации были выполнены неправильные действия. Какие именно – комиссия установит.