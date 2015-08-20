Актер Лев Дуров скончался минувшей ночью в Москве

Новости России. Печальная новость пришла из Москвы. После продолжительной болезни ушел из жизни легендарный актер театра и кино Лев Дуров.

Последние две недели своей жизни актер провел в больнице.

Дурова госпитализировали с подозрением на инсульт, но позже был поставлен диагноз «острая сердечная недостаточность».



Сообщается, что за сутки до смерти была проведена срочная операция. После нее Лев Дуров был введен в состояние медикаментозной комы. Врачи боролись за его жизнь несколько дней, но спасти Льва Константиновича не удалось.

Сергей Голомазов, руководитель театра на Малой Бронной:

Это тяжелый, трагический уход. Лев Константинович проработал в Театре на Малой Бронной с конца 1960-х. Он пришел вместе с Эфросом в Театр на Малой Бронной из «Ленкома». В последнее время очень активно работал в театре. Несмотря на преклонный возраст, у него в репертуаре было два спектакля. Вот недавно отмечали юбилей. Он замечательный актер, вот прекрасный человек. Сильно живущий и в творчестве, и в театре.

На его счету – сотни ролей. Он постоянно повторял: главное – сердцем не стареть.

И сам неизменно следовал этому принципу. Льву Константиновичу было 83.