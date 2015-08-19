Населенные пункты Брестской области окутаны дымом и едким запахом гари

Новости Беларуси. Пожар иностранного происхождения. В Украине продолжают гореть десятки гектаров торфяников. В результате в дыму оказались и белорусские населенные пункты, причем едкий запах гари сегодня, 19 августа, окутал даже Брестчину.

Несмотря на жаркую погоду, в этой приграничной деревне все окна плотно закрыты. Дышать полной грудью местным жителям мешает едкий запах дыма. Екатерина Мелентьевна поняла не сразу, откуда ветер дует.

В этом районе граница между Беларусью и Украиной проходит вот по этому мелиоративному каналу. К слову, сейчас в нем практически не осталось воды — ее использовали для борьбы с огнем. Очаг возгорания как на ладони — десятки гектаров горящего торфяника. Чтобы не допустить перехода огня через границу, на территории Беларусь специальная система контроля.

Николай Дубач, начальник Малоритского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

Ежедневно по нескольку раз здесь бывают специалисты МЧС, специалисты Малоритского лесхоза и других заинтересованных. Следим за складывающейся ситуацией. На данный момент времени исключается распространения данного возгорания на территорию Республики Беларусь

Справится с пожаром пока сотрудники украинского МЧС не могут — слишком большая площадь возгорания — территорию локализовали.

Наталья Клещук, диспетчер Камень-Каширского районного отдела главного управления МЧС Украины в Волынской области (Украина):

Для тушения торфяников задействованы 2 пожарные насосные станции, 7 единиц спецтехники и 40 пожарных. К тушению также привлечено гражданское население. Каких-либо прогнозов по ликвидации делать еще рано. На данный момент огнем охвачено еще около 50 гектаров земли.

Последствия пожара в экосистеме Украины на Брестчину сегодня принес южный ветер — дымом и запахом гари были окутаны не только близлежащие деревни, но и областной центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.