«С кошкой ничего же не случилось»: провинившегося кота постирали в стиральной машине

Новости России. История, которая шокирует своей жестокостью, произошла на днях в Магнитогорске. 18-летняя девушка и ее приятель решили придумать для кота суровое наказание. Они закрыли животное в стиральной машине и включили ее.



Пара смотрит, как кота начинает заливать водой, и, судя по всему, зрелище им очень нравится. Кот барахтается, жалобно мяукает.

Барабан начинает крутиться, и режим стирки молодые люди выключают лишь после того, как коту зажимает лапу.

Весь процесс молодые люди засняли на видео, сопроводив комментариями. Девушка описывает в подробностях: «А вот теперь заводим... Смотри-смотри на его глаза». Ее приятель выражает опасение, что кота может «разрубить на куски», на что девушка отвечает: «лопату найдем».

Судя по закадровым комментариям авторов ролика, такое наказание они придумали для кота за то, что он «нагадил».

Видео молодые люди тотчас выложили на своих страницах в социальных сетях, а немного погодя опубликовали и на YouTube.

Как пишет интернет-издание Ural1.ru, шокирующей историей заинтересовались зоозащитники. Они обратились в правоохранительные органы, но, похоже, безрезультатно.



Татьяна Счастливцева, волонтер организации «Зоозабота»:

Не находят здесь жестокого обращения, с кошкой ничего же не случилось. То, что там какие-то психологические травмы, это не засчитывается.



По информации местных изданий, действия девушки и ее приятеля проверит прокуратура.

Напомним, несколько лет назад белорусов шокировали подробности жестокого убийства добермана по кличке Эйс.

Молодой человек взял его из приемника для бездомных животных. Пёс был элитной породы – доберман с хорошими генами. Ладил с людьми и другими животными. Команды хозяина выполнял беспрекословно. К молодому человеку, который взял его из приюта домой, Эйс потянулся при первой же встрече. Но вместо уютного дома собаку ждала расправа.

О жестоком убийстве первыми узнали родители подсудимого. Он вышел с Эйсом гулять – домой вернулся без добермана. Отрезанную голову принес с собой.

Случай для Беларуси беспрецедентный. Несколько месяцев защитники животных собирали улики, опрашивали соседей, обращались в милицию. Обезглавленное тело собаки, без которого суд вряд ли бы состоялся, тоже нашли волонтеры. На 10 день после убийства. Подробности трагедии – в сюжете.