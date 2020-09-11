ДФР об уголовном деле в отношении Кравцова: «Хищение путём злоупотребления служебными полномочиями»

Новости Беларуси. У Департамента финансовых расследований появились вопросы к деятельности представителей Координационного совета. Ряд его членов покинули страну, некоторые находятся под стражей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Расследование Григория Азаренка.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Самой яркой историей на неделе, безусловно, стал авантюрный побег Антона Родненкова и Ивана Кравцова и пограничные перипетии Марии Колесниковой. В понедельник она резко пропала со всех радаров и экранов независимых СМИ, хотя в последнее время находилась на них постоянно. Конечно же, сказали, что ее похитили. И даже видео прилагалось (на нем, правда, ничего не разобрать). Но все в один голос утверждали – похитили. Нашлась пропажа уже ночью. Вместе с компаньонами решили прорывать украинскую границу.

Казалось бы, зачем так резко, если Координационный совет нуждается в хоть каком-то присутствии? До того как стать политиками, Родненков и Кравцов были успешными коммерсантами. Иван Кравцов был фактически руководителем ООО «Архитектурное бюро 35», параллельно – заместителем директора Минского часового завода. Григорий Азаренок:

А дальше классика коррупционного жанра: одна фирма делает заказы другой, они не выполняются, а денежки из правого кармана плывут в левый. С 2015 по 2019 таким образом было «отмыто» 400 тысяч рублей. И таких сделок было много – то оборудование закупали, то различные услуги оказывали.

Артем Дунько, старший инспектор по особо важным делам ДФР КГК Беларуси:

Указанные лица в мае и июне 2015 года организовали перечисление в адрес архитектурного бюро денежных средства в сумме 60 тысяч рублей за предпроектные работы, которые на самом деле не оказывались. Кроме того, в указанный период времени Кравцов и Зеленкевич обеспечили заключение договоров между заводом и бюро на оказание различных услуг. В основном были проектные работы. В действительности по указанным договорам работы выполнялись самими же работниками завода и специалистами бюро, которые были трудоустроены на завод. Тем самым все перечисления за указанные услуги являлись незаконными, так как выполнялись самими работниками завода. Дальше нужно было средства обналичивать.

Артем Дунько:

Деньги перечислялись в адрес их знакомых и работников, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей. Те после снимали личный доход и отдавали деньги Кравцову. О том, как предпочитал вести свой личный бизнес Кравцов, подробно рассказали его коллеги и те, с кем он когда-либо имел дела.

– Кравцов, так как мы с ним были давно знакомы перед этим, видел, как я выполняю свои обязанности, пригласил меня выполнять некоторые работы для его фирмы.

– Какой?

– «Архитектурное бюро 35». В частности, наполнение сайта, обслуживание компьютеров – ну, комплексные услуги. Он именно говорил, что 10 % [неразборчиво] чтобы ему немножко отдавать.

– Это его было предложение?

– Да.

– Кравцова?

– Да, Кравцова.

Он предложил, говорит: «Вот тебе ИП, а у тебя [неразборчиво]. Хочешь вот так?» Я говорю: «А что мне надо?» «Ничего не надо, просто будут тебе приносить договора, там будет сумма. Накидываем туда, ну, сколько там… 10 %», – он сам предложил, – «потом ты уплачиваешь налоги, [неразборчиво] деньги, отдаешь мне то, что мы договорились, остальные себе оставляешь». Я посчитал, получилось процента четыре, а то и меньше, потому что еще [неразборчиво] пришлось взять. То есть вот так все началось. И так было три раза. На четвертый раз я уже попросил 11 %, он немножечко скривился: «О, аппетиты растут», и после этого не обращался уже.

– Они хотели, чтобы мы поучаствовали в тендере, в котором я не хотела принимать участие, потому что у нас не было для этого достаточной компетенции. А поскольку я директор и должна была подписывать документы на участие в тендере… Я понимала, что особо ничего страшного в этом нет, но это заведомо введение в заблуждение тендерную компанию, руководство. Зачем участвовать в том, в чем дальше ты не будешь иметь продажи?

– То есть, грубо говоря, формальное участие?

– Формальное, да. Я отказалась, они сказали: «Ну, раз вы, раз ты отказываешься (он меня на «вы» называет), раз вы отказываетесь, то, наверное, нам нужно с вами распрощаться. Я говорю: «Наверное, да, потому что меня тоже это не очень устраивает».

Артем Дунько:

В настоящее время Департаментом финансовых расследований возбуждено уголовное дело в отношении Кравцова по части 4-й статьи 210-й Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. Григорий Азаренок:

И вот тут воспылала любовь к южным степям. Кравцов и Родненков срочно засобирались в Украину. Прихватили с собой и Колесникову. И вот та самая ночь.

По сведениям Госпогранкомитета, пройдя таможенный и пограничный контроль, на автомобиле двигались три человека: Колесникова, Кравцов и Родненков. Автомобиль принадлежал Кравцову. Увидев дополнительный наряд, выставленный в связи с усилением границы, машина резко ускорилась, чуть не сбив военнослужащего. Колесникова оказалась вне транспортного средства. Григорий Азаренок:

По сути, ее выпихнули из него и продолжили движение в сторону Украины. Прорвались, а дальше начали соседям нашим анекдоты рассказывать. Но перед тем, как уезжать, записали видеообращение. Раньше в СМИ фигурировал один дубль этого кино. Сейчас стал доступен второй.

Мы уже на границе. Сегодня был разговор в ДФР. Предоставили информацию, заведено уголовное дело. Я принял решение покинуть страну. И мы, в том числе Мария Колесникова, покидаем территорию Республики Беларусь на некоторое время.