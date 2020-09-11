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ДФР об уголовном деле в отношении Кравцова: «Хищение путём злоупотребления служебными полномочиями»

11 сентября 2020 17:57
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Новости Беларуси. У Департамента финансовых расследований появились вопросы к деятельности представителей Координационного совета. Ряд его членов покинули страну, некоторые находятся под стражей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Расследование Григория Азаренка.

ДФР об уголовном деле в отношении Кравцова: «Хищение путём злоупотребления служебными полномочиями»-1

Григорий Азаренок, корреспондент:
Самой яркой историей на неделе, безусловно, стал авантюрный побег Антона Родненкова и Ивана Кравцова и пограничные перипетии Марии Колесниковой. В понедельник она резко пропала со всех радаров и экранов независимых СМИ, хотя в последнее время находилась на них постоянно. Конечно же, сказали, что ее похитили. И даже видео прилагалось (на нем, правда, ничего не разобрать). Но все в один голос утверждали – похитили. Нашлась пропажа уже ночью. Вместе с компаньонами решили прорывать украинскую границу.

ДФР об уголовном деле в отношении Кравцова: «Хищение путём злоупотребления служебными полномочиями»-4

Казалось бы, зачем так резко, если Координационный совет нуждается в хоть каком-то присутствии? До того как стать политиками, Родненков и Кравцов были успешными коммерсантами. Иван Кравцов был фактически руководителем ООО «Архитектурное бюро 35», параллельно – заместителем директора Минского часового завода.

Григорий Азаренок:
А дальше классика коррупционного жанра: одна фирма делает заказы другой, они не выполняются, а денежки из правого кармана плывут в левый. С 2015 по 2019 таким образом было «отмыто» 400 тысяч рублей. И таких сделок было много – то оборудование закупали, то различные услуги оказывали.

ДФР об уголовном деле в отношении Кравцова: «Хищение путём злоупотребления служебными полномочиями»-7

Артем Дунько, старший инспектор по особо важным делам ДФР КГК Беларуси:
Указанные лица в мае и июне 2015 года организовали перечисление в адрес архитектурного бюро денежных средства в сумме 60 тысяч рублей за предпроектные работы, которые на самом деле не оказывались.

Кроме того, в указанный период времени Кравцов и Зеленкевич обеспечили заключение договоров между заводом и бюро на оказание различных услуг. В основном были проектные работы. В действительности по указанным договорам работы выполнялись самими же работниками завода и специалистами бюро, которые были трудоустроены на завод. Тем самым все перечисления за указанные услуги являлись незаконными, так как выполнялись самими работниками завода.

Дальше нужно было средства обналичивать.

ДФР об уголовном деле в отношении Кравцова: «Хищение путём злоупотребления служебными полномочиями»-10

Артем Дунько:
Деньги перечислялись в адрес их знакомых и работников, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей. Те после снимали личный доход и отдавали деньги Кравцову.

О том, как предпочитал вести свой личный бизнес Кравцов, подробно рассказали его коллеги и те, с кем он когда-либо имел дела.

ДФР об уголовном деле в отношении Кравцова: «Хищение путём злоупотребления служебными полномочиями»-13

– Кравцов, так как мы с ним были давно знакомы перед этим, видел, как я выполняю свои обязанности, пригласил меня выполнять некоторые работы для его фирмы.
– Какой?
– «Архитектурное бюро 35». В частности, наполнение сайта, обслуживание компьютеров – ну, комплексные услуги. Он именно говорил, что 10 % [неразборчиво] чтобы ему немножко отдавать.
– Это его было предложение?
– Да.
– Кравцова?
– Да, Кравцова.

ДФР об уголовном деле в отношении Кравцова: «Хищение путём злоупотребления служебными полномочиями»-16

Он предложил, говорит: «Вот тебе ИП, а у тебя [неразборчиво]. Хочешь вот так?» Я говорю: «А что мне надо?» «Ничего не надо, просто будут тебе приносить договора, там будет сумма. Накидываем туда, ну, сколько там… 10 %», – он сам предложил, – «потом ты уплачиваешь налоги, [неразборчиво] деньги, отдаешь мне то, что мы договорились, остальные себе оставляешь». Я посчитал, получилось процента четыре, а то и меньше, потому что еще [неразборчиво] пришлось взять. То есть вот так все началось. И так было три раза. На четвертый раз я уже попросил 11 %, он немножечко скривился: «О, аппетиты растут», и после этого не обращался уже.

ДФР об уголовном деле в отношении Кравцова: «Хищение путём злоупотребления служебными полномочиями»-19

– Они хотели, чтобы мы поучаствовали в тендере, в котором я не хотела принимать участие, потому что у нас не было для этого достаточной компетенции. А поскольку я директор и должна была подписывать документы на участие в тендере… Я понимала, что особо ничего страшного в этом нет, но это заведомо введение в заблуждение тендерную компанию, руководство. Зачем участвовать в том, в чем дальше ты не будешь иметь продажи?
– То есть, грубо говоря, формальное участие?
– Формальное, да. Я отказалась, они сказали: «Ну, раз вы, раз ты отказываешься (он меня на «вы» называет), раз вы отказываетесь, то, наверное, нам нужно с вами распрощаться. Я говорю: «Наверное, да, потому что меня тоже это не очень устраивает».

ДФР об уголовном деле в отношении Кравцова: «Хищение путём злоупотребления служебными полномочиями»-22

Артем Дунько:
В настоящее время Департаментом финансовых расследований возбуждено уголовное дело в отношении Кравцова по части 4-й статьи 210-й Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это хищение путем злоупотребления служебными полномочиями.

Григорий Азаренок:
И вот тут воспылала любовь к южным степям. Кравцов и Родненков срочно засобирались в Украину. Прихватили с собой и Колесникову. И вот та самая ночь.

ДФР об уголовном деле в отношении Кравцова: «Хищение путём злоупотребления служебными полномочиями»-25

По сведениям Госпогранкомитета, пройдя таможенный и пограничный контроль, на автомобиле двигались три человека: Колесникова, Кравцов и Родненков. Автомобиль принадлежал Кравцову. Увидев дополнительный наряд, выставленный в связи с усилением границы, машина резко ускорилась, чуть не сбив военнослужащего. Колесникова оказалась вне транспортного средства.

Григорий Азаренок:
По сути, ее выпихнули из него и продолжили движение в сторону Украины. Прорвались, а дальше начали соседям нашим анекдоты рассказывать. Но перед тем, как уезжать, записали видеообращение. Раньше в СМИ фигурировал один дубль этого кино. Сейчас стал доступен второй.

ДФР об уголовном деле в отношении Кравцова: «Хищение путём злоупотребления служебными полномочиями»-28

Мы уже на границе. Сегодня был разговор в ДФР. Предоставили информацию, заведено уголовное дело. Я принял решение покинуть страну. И мы, в том числе Мария Колесникова, покидаем территорию Республики Беларусь на некоторое время.

ДФР об уголовном деле в отношении Кравцова: «Хищение путём злоупотребления служебными полномочиями»-31

Григорий Азаренок:
ДФР приходил, а не КГБ или МВД. Банальное расследование коррупционного дела заставило их бежать. Колесникова, с которой так не по-джентельменски поступили компаньоны, оказалась здесь. Дальше началось разбирательство по уголовному делу о создании неконституционного органа по захвату власти. Мария Колесникова находится под стражей, проходят все необходимые мероприятия.

# Коррупция # происшествия # Григорий Азарёнок # Артем Дунько # Иван Кравцов # Мария Колесникова # Фотофакт

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