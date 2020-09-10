Автомобиль врезался в осветительную мачту на МКАД. Водитель в больнице

Новости Беларуси. 56-летний водитель пострадал в результате ДТП на кольцевой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Авария произошла на внешнем кольце МКАД со стороны улицы Чижевских в направлении Свислочской. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в осветительную мачту. Мужчина в больнице.