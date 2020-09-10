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«Принимал активное участие в повреждении автобуса». Видео допроса мужчины, задержанного на проспекте Дзержинского

10 сентября 2020 17:02
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Новости Беларуси. Еще один активист протестов оказался участником организованной преступной группы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Принимал активное участие в повреждении автобуса». Видео допроса мужчины, задержанного на проспекте Дзержинского-1

В рамках расследования уголовного дела о массовых беспорядках арестован ранее судимый житель столицы. Установлено, что с 9 по 12 августа 44-летний мужчина принимал активное участие в протестных акциях, которые сопровождались насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением правоохранителям.  

«Принимал активное участие в повреждении автобуса». Видео допроса мужчины, задержанного на проспекте Дзержинского-4

На проспекте Дзержинского я принимал активное участие в повреждении автобуса путем разбития в нем стекол. В тот момент в автобусе находились сотрудники органов внутренних дел, а также задержанные за участие в массовых беспорядках граждане.

«Принимал активное участие в повреждении автобуса». Видео допроса мужчины, задержанного на проспекте Дзержинского-7

Находящиеся рядом со мной участники беспорядков пытались проникнуть в данный автобус с целью освобождения задержанных. В момент осуществления данных действий я сам получил телесные повреждения в виде колото-резаной раны запястья. Мне была оказана экстренная медицинская помощь.

«Принимал активное участие в повреждении автобуса». Видео допроса мужчины, задержанного на проспекте Дзержинского-10

В настоящее время, осмыслив свои действия, хочу сказать, что глубоко раскаиваюсь в содеянном, так как поддался на призывы оппозиционных Telegram-каналов, за что в настоящее время мне придется понести предусмотренную законом уголовную ответственность.  

«Принимал активное участие в повреждении автобуса». Видео допроса мужчины, задержанного на проспекте Дзержинского-13

Оперативники располагают информацией о связи подозреваемого с уголовными авторитетами и лицами, причастными к организованной преступности на территории Беларуси, России и Западной Европы.  

# Массовые беспорядки # происшествия # Фотофакт

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