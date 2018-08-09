Девушку выбросило из салона: подробности смертельной аварии в Мостовском районе

Новости Беларуси. Возращение с моря закончилось трагедией для гродненской семьи. В Мостовском районе водитель уснул за рулем, в аварии погибла его 19-летняя дочь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Возращение с моря закончилось трагедией для гродненской семьи. В Мостовском районе водитель уснул за рулем, в аварии погибла его 19-летняя дочь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жители Гродно отдыхали на Черном море недалеко от Одессы. В путешествие отправились на своем минивэне. За рулем был отец, в салоне его жена, двое детей и друг семьи. Маршрут только в одну сторону – более 1000 километров. На обратном пути, уже на родине, усталость сказалась на водителе – он не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и четыре раза перевернулся.
Олег Дук, старший инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома:
Девушку 19-летнюю, дочь водителя, выбросило из салона, она скончалась на месте происшествия. 8-летний сын водителя и сам водитель с ранениями госпитализированы. Со слов самого водителя, во время движения он уснул за рулем.
К сожалению, за лето это уже не первый случай, когда поездки к морю оборачиваются трагедией. В конце июля на трассе «Киев-Одесса» микроавтобус с гомельчанами врезался в грузовик. В результате погибли пять человек (подробнее здесь). Ранее под Одессой легковушка с белорусскими номерами попала в ДТП – погиб 4-летний ребенок (подробнее здесь).