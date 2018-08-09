Девушку выбросило из салона: подробности смертельной аварии в Мостовском районе

Новости Беларуси. Возращение с моря закончилось трагедией для гродненской семьи. В Мостовском районе водитель уснул за рулем, в аварии погибла его 19-летняя дочь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Гродно отдыхали на Черном море недалеко от Одессы. В путешествие отправились на своем минивэне. За рулем был отец, в салоне его жена, двое детей и друг семьи. Маршрут только в одну сторону – более 1000 километров. На обратном пути, уже на родине, усталость сказалась на водителе – он не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и четыре раза перевернулся.

Олег Дук, старший инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

Девушку 19-летнюю, дочь водителя, выбросило из салона, она скончалась на месте происшествия. 8-летний сын водителя и сам водитель с ранениями госпитализированы. Со слов самого водителя, во время движения он уснул за рулем.