В Мостах после прыжка с тарзанки утонул 17-летний парень

Новости Беларуси. 8 августа в Мостах утонул 17-летний парень. Несовершеннолетний прыгнул в реку с тарзанки.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гродненскую областную организацию ОСВОД, в среду молодые люди проводили время на берегу Зельвянки. По предварительным сведениям, компания употребляла алкогольные напитки.

В определённый момент молодой человек прыгнул воду с тарзанки, выбраться ему не удалось. Тело несовершеннолетнего было обнаружено на следующий день в 120 метрах ниже по течению. Выясняется причина смерти.

Летом 2018 года в программе «Специальный репортаж» на СТВ мы рассказывали историю парня, пострадавшего во время прыжка в воду.