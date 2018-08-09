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В Мостах после прыжка с тарзанки утонул 17-летний парень

09 августа 2018 13:29
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Новости Беларуси. 8 августа в Мостах утонул 17-летний парень. Несовершеннолетний прыгнул в реку с тарзанки.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гродненскую областную организацию ОСВОД, в среду молодые люди проводили время на берегу Зельвянки. По предварительным сведениям, компания употребляла алкогольные напитки.  

В определённый момент молодой человек прыгнул воду с тарзанки, выбраться ему не удалось. Тело несовершеннолетнего было обнаружено на следующий день в 120 метрах ниже по течению. Выясняется причина смерти.  

Летом 2018 года в программе «Специальный репортаж» на СТВ мы рассказывали историю парня, пострадавшего во время прыжка в воду.  

«Нырнул, а там было дерево. Сломал шею» (здесь подробнее).  

# Утопления # происшествия

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