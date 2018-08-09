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Россиянин пытался вылететь из минского аэропорта по паспорту брата

09 августа 2018 11:29
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Новости Беларуси. Россиянин пытался покинуть Беларусь по чужому паспорту. Нарушителя задержали в Национальном аэропорту Минск при оформлении на авиарейс в Тбилиси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россиянин пытался вылететь из минского аэропорта по паспорту брата-1

Как выяснилось, документ, который предъявил мужчина, принадлежит его брату. На подлог пассажир решился из-за истечения срока действия своего паспорта. В отношении задержанного начат административный процесс. Ему грозит крупный штраф и ограничение свободы на срок до 2 лет.

# Государственная граница Беларуси # происшествия # Фотофакт

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