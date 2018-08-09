17-летний парень утонул под Пинском, спасая девушку

Новости Беларуси. Вечером 8 августа под Пинском молодые люди отдыхали на берегу Припяти в запрещённом для купания месте. Утонул 17-летний юноша.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ОСВОД, двое парней прыгали с тарзанки и предложили попробовать сделать то же самое находившейся с ними девушке. Сначала молодая женщина отказывалась, поскольку не умела плавать, но ребята её уговорили.

После прыжка девушка начала тонуть, парни пошли в воду, чтобы помочь ей, но вскоре помощь потребовалась им самим. Очевидцы вызвали спасателей, которые вытащили из воды девушку и одного из молодых людей. Ещё одного несовершеннолетнего спасти не удалось.

Отмечается, что с начала года утонули 46 человек, ещё 29 – спасли.

Летом 2018 года в Ветковском районе утонул человек.