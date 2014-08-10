Девочку, унесенную цунами, родители нашли через 10 лет

Новости Индонезии. Трагедия в этой семье произошла 10 лет назад. Тогда, в декабре 2004 года, на Азию обрушилось мощнейшее цунами. Высота волн достигала 20 метров и смывала все на своем пути.

Семья Септи Рангкути, как и тысячи других семей, бросилась искать укрытие.

Семья из пяти человек пыталась спастись от воды - мать со старшим сыном и отец с двумя младшими детьми: 4-х летней Раудхатул Джанна и ее братом Арифом.

Вода неумолимо прибывала, и тогда отец посадил сына и дочку на большую деревянную доску. Когда все закончилось, Раудхатул и Арифа найти не удалось.

Как выяснилось спустя десять лет, поток воды унес доску с детьми за несколько километров и выбросил на остров архипелага Баньяк.

Девочку нашел местный рыбак и забрал в свою семью. Мужчина дал малютке новое имя. По рассказу девочки, ее брату тоже удалось спастись, но его подобрал кто-то другой. Сейчас девочка намерена отыскать брата.

Джамалия, мама детей, пропавших 10 лет назад:

Когда я увидела ее, мое сердце заколотилось – я была уверена, что наконец-то нашла давно потерянную дочь. Я обняла ее, она – меня, и ей было уютно в моих объятиях. Мы не могли сдержать слезы.

Цунами 2004 года признано самым смертоносным стихийным бедствием в современной истории.

Трагедия унесла жизни более 230 тысяч человек. Землетрясение в Индийском океане магнитудой свыше 9, которое вошло в четверку самых мощных в мире, спровоцировало гигантскую волну. Под ее удар попали Индонезия, Таиланд, Индия, Шри-Ланка. Смотрите видео.