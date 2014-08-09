Жители деревни Новоселки Могилевской области остались без питьевой воды. На новую скважину у власти денег нет

Новости Беларуси. Без намека на цивилизацию. Без питьевой воды остались жители более сотни домов в деревне Новоселки, что в Могилевской области. Старая скважина почти исчерпала свой ресурс, а на строительство новой денег нет. Порой воду все же дают. Но ее качество даже на вид совсем не соответствует санитарным нормам.

Местная жительница:

Вот, посмотрите, какая у нас вода: черная. Даже огороды поливать страшно такой водой. А у нас дети, хозяйство. Не знаем, что нам делать.

Этот вопрос в деревне Новоселки Могилевского района актуален уже не первый день и даже месяц. В населенным пункте более сотни дворов, и все страдают без этого блага цивилизации. Вернее, вода время от времени в колонках все же появляется, но качество ее, мягко говоря, далеко до хорошего.

Галина Ковалева:

Заболел внук, 2 года ему. Попали в инфекционную больницу. Приезжала санстанция, брали у нас анализы. И когда сделали воду, сказали, что палочки нет, а вообще вода непригодна к питью.

В один из дней колонки и вовсе оказались пусты. Дали воду лишь спустя пять дней. Но ее вид у людей сразу вызвал подозрение. Кристально чистой вода не становится даже после фильтрации и кипячения.

Лариса Жидкова:

Я работаю на комплексе телочном. И каждый год перебои с водой. Две ночи дежурили, невозможно было. Телята вылезали, хотели пить. Мы же их загоняли.

За время отсутствия живительной влаги, сетуют местные жители, в деревне высох весь урожай на огородах. Питьевую воду, правда, однажды подвозили. Но хватило ее всего на десяток дворов.

Остальные возили кто откуда. Татьяна Борисовна, к примеру, из числа тех, в чьи дома воду не дали и по сей день.

Татьяна Ковалева:

Муж привозит бочками с работы, делю эту воду: и себе, и курам, и помыться. Даже не хватает помыться.

Скважина в деревне Новоселки, разработанная еще в далеком 1975 году, работает буквально на последнем издыхании. Два из трех колодцев уже давно опустошены. А мизерные остатки воды в третьем для употребления в пищу непригодны, да и небезопасны.

Плачевная ситуация с водой в Новоселках руководству сельисполкома хорошо знакома. Говорят, делают все возможное. Только со стихией справиться сложно. Из-за жары уровень грунтовых вод существенно снизился, а старые насосы из такой же древней скважины воду с такой глубины выкачать не в состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Бабич, председатель Дашковского сельисполкома:

Для того, чтобы в будущем исключить подобные моменты, для обеспечения населения водой необходимо принимать меры по строительству новой артезианской скважины. Но это, конечно, дело будущего, следующего года. Потому что финансирование на этот год не заложено.

Пока у власти появятся средства на строительства новой скважины, жителям деревни Новоселки остается запастись терпением и уповать на силы природы.