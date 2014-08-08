Дом № 9 по улице Рогачевской в Минске 4 раза за полтора месяца подтапливало из-за неисправной ливневой канализации

Новости Беларуси. Дождь 8 августа доставил немало хлопот жильцам дома № 9 по улице Рогачевской. По стенам квартир ручьями стекала вода.

Неисправная ливневая канализация заставила горожан вооружиться тазиками и ведрами. И это четвертое подтопление дома только за последние полтора месяца!

Устав от бесконечных ремонтов, минчане вынуждены увозить из просыревших помещений детей.

Владимир Парфенов, потерпевший:

И нас топят с каждым разом все больше и больше. Нас просто не слышат, или издеваются, или выживают отсюда. Непонятно. Невозможно ребенку 2,5 года в таких условиях находится, когда в любой момент дождь, все в воде.

Отклеившиеся обои, вздувшийся ламинат, пришедшая в негодность мебель – вот далеко не полный список поврежденного имущества.

Да и тот факт, что вода стекала не только по стенам квартир, но и по электрощиткам в коридорах, не может не настораживать, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Возместить материальный ущерб придется провинившимся в очередной раз коммунальщикам, которые, правда, уверяют, что на этот раз добросовестно починили ливневку.

Любовь Малиновская, главный инженер ЖЭС № 123:

Была проблема, заменили всю ливневую канализацию, полностью. Повесили на подвесах, висит хорошо. Да, давление вырвало, сейчас все устранили, укрепили. И был засор. У нас планируется замена в первом подъезде кровли в этом году. Поэтому будем принимать и сдавать как положено.