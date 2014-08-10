Прямой эфир

В Ельске дважды за ночь горела мебельная фабрика концерна «Беллесбумпром»

10 августа 2014 13:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В городе Ельске Гомельской области дважды за 6 часов горела мебельная фабрика Республиканского производственного унитарного предприятия «МозырьДок» концерна «Беллесбумпром».

О том, что горит склад мебельной фабрики, в Ельский РОЧС сообщил сторож в 11 вечера 8 августа.

Пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям:
Спасатели прибыли на место вызова через 2 минуты, однако здание склада было полностью охвачено огнем. В 23.20 произошло обрушение металлической кровли склада.

В результате пожара уничтожена вся готовая продукция  - около 4 тысяч стульев и 200 столов.

В 4.22 утра 9 августа в Ельский РОЧС поступило еще одно сообщение.

На этот раз горела бытовка на топливной заправке. Все той же мебельной фабрики.  

Прибыв на место происшествия за те же 2 минуты, сотрудники МЧС обнаружили: дверь в бытовке закрыта, но разбито окно, из которого валит густой дым.

Бытовое помещение было предназначено для хранения производственного и хозяйственного инвентаря. Все имущество уничтожено.

В обоих случаях пострадавших нет. Предполагаемая причина пожаров – поджог.

Ни одно из зданий автоматической пожарной сигнализацией оборудовано не было. На предприятии в ночное время работает сторожевая охрана.

К слову, пожары этим летом - явление частое. Но чаще страдают не здания, а природа. И виноваты в этом, зачастую, люди и аномальная жара. В Беларуси даже введен временный запрет на посещение лесов.

Поход за ягодами грозит штрафом до 4 миллионов рублей

# происшествия # Фотофакт # Пожар в Гомельской области

Другие новости рубрики

Все новости
Жители деревни Новоселки Могилевской области остались без питьевой воды. На новую скважину у власти денег нет
09 августа 2014 16:11

Жители деревни Новоселки Могилевской области остались без питьевой воды. На новую скважину у власти денег нет

Дом № 9 по улице Рогачевской в Минске 4 раза за полтора месяца подтапливало из-за неисправной ливневой канализации
08 августа 2014 18:14

Дом № 9 по улице Рогачевской в Минске 4 раза за полтора месяца подтапливало из-за неисправной ливневой канализации

В России рецидивист заколол себя зубной щеткой в полицейской машине
08 августа 2014 12:16

В России рецидивист заколол себя зубной щеткой в полицейской машине