В Ельске дважды за ночь горела мебельная фабрика концерна «Беллесбумпром»

Новости Беларуси. В городе Ельске Гомельской области дважды за 6 часов горела мебельная фабрика Республиканского производственного унитарного предприятия «МозырьДок» концерна «Беллесбумпром».

О том, что горит склад мебельной фабрики, в Ельский РОЧС сообщил сторож в 11 вечера 8 августа.

Пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям:

Спасатели прибыли на место вызова через 2 минуты, однако здание склада было полностью охвачено огнем. В 23.20 произошло обрушение металлической кровли склада.

В результате пожара уничтожена вся готовая продукция - около 4 тысяч стульев и 200 столов.

В 4.22 утра 9 августа в Ельский РОЧС поступило еще одно сообщение.

На этот раз горела бытовка на топливной заправке. Все той же мебельной фабрики.

Прибыв на место происшествия за те же 2 минуты, сотрудники МЧС обнаружили: дверь в бытовке закрыта, но разбито окно, из которого валит густой дым.

Бытовое помещение было предназначено для хранения производственного и хозяйственного инвентаря. Все имущество уничтожено.

В обоих случаях пострадавших нет. Предполагаемая причина пожаров – поджог.

Ни одно из зданий автоматической пожарной сигнализацией оборудовано не было. На предприятии в ночное время работает сторожевая охрана.

К слову, пожары этим летом - явление частое. Но чаще страдают не здания, а природа. И виноваты в этом, зачастую, люди и аномальная жара. В Беларуси даже введен временный запрет на посещение лесов.