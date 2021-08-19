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В Минском районе чуть не сгорело почти 40 гектаров пшеницы

19 августа 2021 15:06
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Новости Беларуси. Около 40 гектаров пшеницы спасли при пожаре в Минском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минском районе чуть не сгорело почти 40 гектаров пшеницы-1

18 августа вечером в службу МЧС поступило сообщение о возгорании яровой пшеницы в поле агрокомбината «Ждановичи» возле деревни Аксаковщина. В результате пожара уничтожено полтора гектара посевов. Около 40 удалось спасти. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

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