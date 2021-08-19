В Минском районе чуть не сгорело почти 40 гектаров пшеницы

Новости Беларуси. Около 40 гектаров пшеницы спасли при пожаре в Минском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

18 августа вечером в службу МЧС поступило сообщение о возгорании яровой пшеницы в поле агрокомбината «Ждановичи» возле деревни Аксаковщина. В результате пожара уничтожено полтора гектара посевов. Около 40 удалось спасти. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.