СК: задержаны должностные лица информационного агентства БелаПАН

Новости Беларуси. Управлением Следственного комитета по городу Минску продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 18 августа задержаны должностные лица белорусского информационного агентства БелаПАН.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по городу Минску:

18 августа текущего года по подозрению в организации и активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, задержаны должностные лица информационного агентства БелаПАН. С их участием проводятся неотложные следственные действия.

Кроме этого, следствием инициирована налоговая проверка деятельности БелаПАН, в ходе которой уже выявлены нарушения налогового законодательства Республики Беларусь. После определения окончательной суммы неуплаченных в доход государства налогов следователями будет дана правовая оценка действиям должностных лиц БелаПАН по факту уклонения от уплаты налогов и сборов.