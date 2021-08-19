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Мать в наркотическом опьянении оставила грудного ребёнка в «притоне» на три дня. Малыша спасли

19 августа 2021 15:02
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Новости Беларуси. Мать под наркотиками оставила на три дня ребенка в неблагополучной квартире, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мать в наркотическом опьянении оставила грудного ребёнка в «притоне» на три дня. Малыша спасли-1

История началась с того, что в милицию обратилась минчанка. Ее 30-летняя знакомая с двухмесячным сыном, проживающая в Минском районе, давно не выходила на связь. Правоохранители выяснили, что женщина находится в минской больнице в состоянии наркотического опьянения. Ребенка с ней не было. После беседы с матерью выяснилось, что сына она оставила в Минске у знакомых.

Мать в наркотическом опьянении оставила грудного ребёнка в «притоне» на три дня. Малыша спасли-4

Позвонив по последнему набранному номеру в телефоне женщины, сотрудники милиции выяснили, где находится ребенок. Малыша обнаружили в квартире, имеющей статус «притон»: электричество за неуплату давно отключено, холодильник пуст. К счастью, мать оставила питание для малыша – его периодически подкармливали смесями, когда он сильно плакал. Ребенка доставили в больницу. Действиям матери еще будет дана правовая оценка.

# Наркотики # происшествия # Фотофакт

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