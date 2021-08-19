Мать в наркотическом опьянении оставила грудного ребёнка в «притоне» на три дня. Малыша спасли

История началась с того, что в милицию обратилась минчанка. Ее 30-летняя знакомая с двухмесячным сыном, проживающая в Минском районе, давно не выходила на связь. Правоохранители выяснили, что женщина находится в минской больнице в состоянии наркотического опьянения. Ребенка с ней не было. После беседы с матерью выяснилось, что сына она оставила в Минске у знакомых.