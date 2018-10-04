Дети бросали об стену птицу, будто мяч. Подробности шокирующей истории в Гродно

Новости Беларуси. Факты человеческой жестокости периодически гремят на всю страну. Уже не первый год эта тема резонирует в обществе, и как раз сейчас белорусские парламентарии работают над изменениями в «Законе о защите животных». Тем временем жуткие истории об издевательствах над зверями повторяются. Чего только стоит громкое дело мозырского живодера. И вот новая жуткая сцена. В интернете появилось видео, где дети бросают об стену птицу.

Елена Тюркина в тот момент случайно проезжала мимо. Говорит, не поверила бы своим глазам, если бы автомобильный регистратор не заснял дикую картину. Один из трех детей что-то кидает об стену многоэтажки будто мяч. Но выйдя из машины женщина увидела на бетоне не детскую игрушку, а мертвую птицу.

Елена Тюркина, житель Гродно:

Утверждать, что она была живая или мертвая не могу, точно также, как и они доказывать, была она живой либо мёртвой. Факт остается фактом, что птица по итогу мертвая, какой она была до этого, я не знаю. Но жестокость не отменяет никто, поступать жестоко к живому объекту либо к мертвому.

Шокирующую детскую игру в этом молодом микрорайоне сегодня обсуждают все. Сам факт отсутствия сострадания уже в столь юном возрасте. Соседи гадают, чьи дети могли это сделать?

Местные жители:

Я говорю ребенку, у меня тоже мальчик, ты слышал? А он говорит, я вчера видел, как мальчики голубя подбрасывали. Я говорю, живого? Он говорит, не знаю, они брали, ловили и кверху подбрасывали. У меня дети в шоке старшие. У меня сын вообще чуть не расплакался, потому что жалко ему птичку стало.

Во время съемки мы случайно обнаружили на месте происшествия еще и мертвых птенцов. А Елена Тюркина рассказала, что ей в социальных сетях начали приходить угрозы. Но женщина намерена идти до конца.

Галина Буро, СТВ:

Видео в интернете вызвало в обществе резонанс. К тому же роликом заинтересовалась милиция. Правоохранители пытаются установить личности этих детей и их родителей. К делу подключились зоозащитники.

Елена Шиманица, председатель Гродненского общественного объединения защиты животных «Преданное сердце»:

Тут нужно, чтобы психологи поработали с детьми, чтобы посмотрели, что за ситуация в семьях, из-за чего такая жестокость? И кроме таких вот обеспокоенных людей, наверное, никто просто и не заметит, прошли бы мимо. А отсюда мы и получаем вообще в принципе маньяков, и каких-то людей, озабоченных в психологическом плане.

Минчанка Татьяна тоже помогает животным много лет. Но такого случая в ее практике еще не было. Трех дворовых котят и кошку женщина хотела забрать с улицы. Не успела. Нашла животных под деревьями не просто мертвыми – изувеченным.

Татьяна Змушко, житель Минска:

Вот в этом месте лежала эта девочка с запрокинутой головой, без лапы, то есть только половина тельца окровавленная, снята кожа. Видно, что насильственная смерть, разорваны внутренние органы, внутренние гематомы. У девочки скальпирована передняя лапа и снята кожа с грудной клетки. «Он ее тянул, а женщина всем руководила»: в Столбцовском районе жестоко убит щенок хаски. Разбираемся в ситуации Тела котят отправили на экспертизу. Ее результат шокировал. Животным прокалывали сердца. Зачем и кто? На эти вопросы – женщина надеется – даст ответы милиция.

Татьяна Змушко:

Очень много психических расстройств. Может быть какие-то ритуалы, они у нас, к сожалению, участились. Нормальный человек, наверное, не сможет найти причин, почему это надо было делать, как вообще это можно сделать.

Как бороться с теми, кто не видит грань между добром и злом, животным или вещью? Например, этот случай взбудоражил всю страну несколько лет назад. Житель Чашникского района отрезал верхнюю часть клюва почти 30-ти живым птенцам бакланов. «Это кощунство, варварство – оставить птицу живой и забрать у нее возможность добывать пищу». Живодеры отрезали бакланам клювы Чем, по сути, обрек их на мучительную голодную смерть. Животных по гуманным соображениям усыпили. А буквально недавно под Минском люди задушили соседскую хаски за то, что та воровала у них кур. В Мозыре мужчина покупал котят по объявлению и издевался над ними: поджигал, заливал кипятком, расчленял. Видео выкладывал в интернет.

Вероника Ханцевич, председатель ООЗЖ «Эгида»:

Мы считаем, что иногда наказание не соразмерно с теми действиями, которые совершаются. Если человек проявляет к животным особую жестокость (у нас были случаи, когда отрезали головы, отрубали лапы и хвосты), когда доводишь до суда и человек получает 15 суток общественных работ, на наш взгляд – это не соразмерное наказание.