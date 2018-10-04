В Минске пьяный китаец врезался в машину газовой службы, испугался и убежал

Новости Беларуси. Испугался и убежал. 4 октября около 5 утра по проспекту Дзержинского легковушка столкнулась с машиной газовой службы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

После случившегося водитель-нарушитель тут же убежал, а автомобиль самопроизвольно дал задний ход и наехал на бордюрный камень, выехал за пределы проезжей части и совершил очередной наезд на металлическое ограждение стройплощадки.