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В Минске пьяный китаец врезался в машину газовой службы, испугался и убежал

04 октября 2018 17:42
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Новости Беларуси. Испугался и убежал. 4 октября около 5 утра по проспекту Дзержинского легковушка столкнулась с машиной газовой службы,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске пьяный китаец врезался в машину газовой службы, испугался и убежал-1

После случившегося водитель-нарушитель тут же убежал, а автомобиль самопроизвольно дал задний ход и наехал на бордюрный камень, выехал за пределы проезжей части и совершил очередной наезд на металлическое ограждение стройплощадки.

В Минске пьяный китаец врезался в машину газовой службы, испугался и убежал-4

Сотрудники ГАИ оперативно нашли нарушителя. Им оказался 20-летний гражданин Китая, который был не трезв. В отношении водителя составлено 6 административных протоколов. Их передадут в отдел по гражданству и миграции. Останется ли молодой человек в Беларуси после таких нарушений – неизвестно.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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