В Минске пьяный китаец врезался в машину газовой службы, испугался и убежал

Новости Беларуси. Испугался и убежал. 4 октября около 5 утра по проспекту Дзержинского легковушка столкнулась с машиной газовой службы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Испугался и убежал. 4 октября около 5 утра по проспекту Дзержинского легковушка столкнулась с машиной газовой службы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
После случившегося водитель-нарушитель тут же убежал, а автомобиль самопроизвольно дал задний ход и наехал на бордюрный камень, выехал за пределы проезжей части и совершил очередной наезд на металлическое ограждение стройплощадки.
Сотрудники ГАИ оперативно нашли нарушителя. Им оказался 20-летний гражданин Китая, который был не трезв. В отношении водителя составлено 6 административных протоколов. Их передадут в отдел по гражданству и миграции. Останется ли молодой человек в Беларуси после таких нарушений – неизвестно.