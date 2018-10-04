В Островецком районе рабочий реставрировал костёл и упал со строительных лесов

Новости Беларуси. 2 октября в деревне Клющаны Островецкого района при выполнении ремонтных работ в реставрируемом костёле погиб человек.

Как сообщает УСК по Гродненской области, 2 октября бригада из трёх рабочих бесплатно производила отделку храма сайдингом. Для работ на высоте применялись самодельные строительные леса, которые примерно в одиннадцать утра отошли от стены.

В результате произошедшего 30-летний житель Сморгони упал с высоты более 3,5 метров. Гражданин погиб на месте.