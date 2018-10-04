В Островецком районе рабочий реставрировал костёл и упал со строительных лесов

Новости Беларуси. 2 октября в деревне Клющаны Островецкого района при выполнении ремонтных работ в реставрируемом костёле погиб человек.
Как сообщает УСК по Гродненской области, 2 октября бригада из трёх рабочих бесплатно производила отделку храма сайдингом. Для работ на высоте применялись самодельные строительные леса, которые примерно в одиннадцать утра отошли от стены.
В результате произошедшего 30-летний житель Сморгони упал с высоты более 3,5 метров. Гражданин погиб на месте.
Фото: УГКСЭ по Гродненской области
Место происшествия осмотрено. Проводится судмедэкспертиза. Собираются материалы, которые характеризуют личность погибшего.
В ходе проверки стало известно, что бригада долгое время выполняет аналогичные работы без госрегистрации. Рабочие используют оборудование, которое не соответствует требованиям техники безопасности.
Когда проверка будет окончена, следователи примут процессуальное решение. Также будут приняты меры по устранению причин и условий, способствовавших гибели человека.
Летом 2018 года в Барановичах рабочий упал с 12-метровой высоты.
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